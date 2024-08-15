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20:23, 15 августа 2024Силовые структуры

15 членов российской ОПГ пойдут под суд за вымогательства у наркодилеров

В Башкирии задержали вымогавших деньги у наркодилеров 15 россиян

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Республике Башкортостан предстанут перед судом 15 жителей Стерлитамака, обвиняемых в создании преступного сообщества, разбоях, вымогательствах, грабежах и похищениях документов. Об этом в четверг, 15 августа, сообщает республиканское управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, осенью 2022 года 39-летний уголовник после выхода на свободу с помощью криминальных традиций занял высшее положение в преступной иерархии. Авторитет создал две банды: в первую вошли десять не имевших работы спортсменов, во вторую — четверо старших ранее судимых, опытных в криминальном вопросе мужчин. Их целью стали граждане, занимавшиеся наркоторговлей.

Наркодилеров отлавливали, похищали, требовали отдать деньги, имущество, угрожали расправой. На вооружении у вымогателей было огнестрельное оружие и автомобили. С осени 2022 по весну 2023 года от их действий пострадали 13 россиян.

8 августа сообщалось, что в Одинцово трое мигрантов похитили россиянина и вымогали у него деньги с помощью отвертки

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      Владимир Седов
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