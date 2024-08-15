76-летняя любительница фитнеса раскрыла секреты идеальной спортивной формы

75-летняя любительница фитнеса из Британии посоветовала пить больше воды

76-летняя любительница фитнеса, живущая в Великобритании, рассказала, как ей удается поддерживать спортивную форму в ее возрасте. Секреты идеального самочувствия она раскрыла журналистам издания Daily Mirror.

Джейн Тернелл-Рид считает, что никогда не поздно начать заниматься спортом. По ее словам, для людей старшего возраста это еще важнее, чем для молодых: сильный мышечный корсет поможет избежать травм во время падений, которых так сильно боятся пожилые люди. Она советует регулярные тренировки со свободными весами еще и потому, что они улучшают осанку, помогают сбросить вес и придают уверенности в себе.

Британка также рекомендует следить за питанием. Сама она вегетарианка, но не настаивает на том, что ее система питания лучше других. Людям, которые не знают, как начать питаться более здорово, она предлагает не отказываться от условно вредной еды, а добавлять полезное: пить больше воды, есть каждый день горстку орехов и немного овощей и так далее.

Тернелл-Рид рассказала, что сама начала ходить в тренажерный зал и тренироваться со свободными весами, когда ей было чуть за 60. До этого ее долго уговаривала приятельница, с которой они вместе катались на велосипеде, но ей казалось, что спортзал только для молодежи. Тем не менее британка решилась попробовать.

Мне нравится ощущение, что я становлюсь сильнее. Когда начинаешь заниматься чем-то новым, всегда быстро видишь прогресс. Это было потрясающе, поэтому я втянулась, стала ходить в зал регулярно и получать от этого удовольствие Джейн Тернелл-Рид 76-летняя любительница фитнеса

Сейчас она проезжает по 64 километра на велосипеде каждую неделю и ежедневно ходит в тренажерный зал. Она поднимает штангу весом 77 килограммов и ставит перед собой амбициозную цель всегда поднимать вес больше, чем ее возраст.

Ранее пожилая бодибилдерша из США Мэрилинн Ларкин раскрыла секреты своей физической формы и рассказала о борьбе с раком. 75-летняя женщина впервые поучаствовала в соревнованиях по бодибилдингу в 54 года и никогда не воспринимала свой возраст как преграду.