Андрея Разина потребовали признать иноагентом и проверить на финансирование ВСУ

Shot: экс-продюсера «Ласкового мая» Разина потребовали признать иноагентом

Бывшего продюсера группы «Ласковый май» Андрея Разина потребовали признать иностранным агентом и проверить на финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

С такой инициативой активисты движения «Ветераны России» обратились в Генпрокуратуру, Следственный комитет (СК) и Минюст России. Отмечается, что после начала специальной военной операции продюсер распродал всю недвижимость в России и переехал в США.

«Разин, угрожая семье покойного артиста, дошел до того, что вдове прямым текстом говорит, что она "может очень сильно пострадать". Кто он такой, чтобы угрожать?» — говорится в заявлении активистов о судебных разбирательствах Разина с семьей певца Юрия Шатунова.

Ранее суд вынес решение о том, что исключительные права на творчество экс-солиста «Ласкового мая» принадлежат его семье.