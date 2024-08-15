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12:54, 15 августа 2024Культура

Андрея Разина потребовали признать иноагентом и проверить на финансирование ВСУ

Shot: экс-продюсера «Ласкового мая» Разина потребовали признать иноагентом

Фото: Антон Круглов / РИА Новости

Бывшего продюсера группы «Ласковый май» Андрея Разина потребовали признать иностранным агентом и проверить на финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

С такой инициативой активисты движения «Ветераны России» обратились в Генпрокуратуру, Следственный комитет (СК) и Минюст России. Отмечается, что после начала специальной военной операции продюсер распродал всю недвижимость в России и переехал в США.

«Разин, угрожая семье покойного артиста, дошел до того, что вдове прямым текстом говорит, что она "может очень сильно пострадать". Кто он такой, чтобы угрожать?» — говорится в заявлении активистов о судебных разбирательствах Разина с семьей певца Юрия Шатунова.

Ранее суд вынес решение о том, что исключительные права на творчество экс-солиста «Ласкового мая» принадлежат его семье.

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      Варвара Кошечкина
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