Суд назвал правообладателя песен Шатунова

Исключительные права на творчество экс-солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова принадлежат семье артиста. Такое решение вынес Хостинский районный суд Сочи, сообщила «Ленте.ру» объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
В суде был рассмотрен иск вдовы и детей исполнителя к российскому музыкальному продюсеру Андрею Разину. В результате требование семьи Шатунова было удовлетворено, за ними признали исключительные права на 23 произведения, включая «Белые розы», «Седая ночь» и другие.
Ранее Андрей Разин заявил о том, что испытывает страх за жизни своих коллег, которых проклял из-за участия в концерте в честь 50-летия Юрия Шатунова. Медиаменеджер поведал, что все, кто шли против него, уходили из жизни в нервных судорогах.