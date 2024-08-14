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14:34, 14 августа 2024Культура

Суд назвал правообладателя песен Шатунова

Суд признал исключительные права на творчество Шатунова за его семьей

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Исключительные права на творчество экс-солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова принадлежат семье артиста. Такое решение вынес Хостинский районный суд Сочи, сообщила «Ленте.ру» объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

В суде был рассмотрен иск вдовы и детей исполнителя к российскому музыкальному продюсеру Андрею Разину. В результате требование семьи Шатунова было удовлетворено, за ними признали исключительные права на 23 произведения, включая «Белые розы», «Седая ночь» и другие.

Ранее Андрей Разин заявил о том, что испытывает страх за жизни своих коллег, которых проклял из-за участия в концерте в честь 50-летия Юрия Шатунова. Медиаменеджер поведал, что все, кто шли против него, уходили из жизни в нервных судорогах.

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