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11:48, 15 августа 2024Ценности

Анна Седокова позагорала в откровенном купальнике

41-летняя певица Анна Седокова позагорала в откровенном красном бикини в США

Фото: @annasedokova

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова позагорала в откровенном купальнике. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

41-летняя певица запечатлела себя, во время отдыха в шезлонге. Так, знаменитость примерила красное бикини, которое включало в себя узкий топ-бандо. При этом данный предмет гардероба обнажал большую часть груди, снятую крупным планом. Кроме того, звезда надела бейсболку в тон наряду, распустила волосы и отказалась от макияжа.

Известно, что певица отправилась в Лос-Анджелес, США, чтобы развестись с находящимся там супругом — 32-летним латвийским баскетболистом Янисом Тиммой. Однако впоследствии звезда заявила, что передумала расторгать брак.

Ранее в августе 38-летняя российская супермодель Ирина Шейк обнажила ягодицы на отдыхе.

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      Карина Черных
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