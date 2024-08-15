41-летняя певица Анна Седокова позагорала в откровенном красном бикини в США

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова позагорала в откровенном купальнике. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

41-летняя певица запечатлела себя, во время отдыха в шезлонге. Так, знаменитость примерила красное бикини, которое включало в себя узкий топ-бандо. При этом данный предмет гардероба обнажал большую часть груди, снятую крупным планом. Кроме того, звезда надела бейсболку в тон наряду, распустила волосы и отказалась от макияжа.

Известно, что певица отправилась в Лос-Анджелес, США, чтобы развестись с находящимся там супругом — 32-летним латвийским баскетболистом Янисом Тиммой. Однако впоследствии звезда заявила, что передумала расторгать брак.

Ранее в августе 38-летняя российская супермодель Ирина Шейк обнажила ягодицы на отдыхе.