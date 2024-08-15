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01:27, 15 августа 2024Мир

Байдена пристыдили за отдых на пляже

Fox News: Байден отдыхает на пляже, когда мир на пороге третьей мировой войны

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Джо Байден уже пять дней отдыхает на пляже, когда мир находится на пороге третьей мировой войны. Об этом заявил колумнист канала Fox News Джо Конча.

Он пристыдил американского лидера за то, что тот «в этот самый момент он сидит на пляже у себя в Делавэре». Как утверждает журналист, Байден берет по 4-5 выходных в неделю последние три года, поскольку у него нет ни умственных, ни физических сил, чтобы выполнять такую работу. «Вы трус, господин президент, потому что дали собственной партии заставить вас отказаться от должности. Он не должен сейчас быть президентом, потому что он ведет себя не как президент», — сказал Конча.

Ранее кандидат в президенты США и бывший президент Дональд Трамп заявил, что Байден «близок к состоянию овоща» и это заметно на кадрах с отдыха. При этом политик считает вице-президента Камалу Харрис еще более некомпетентной, чем нынешнего главу Белого дома.

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      Марина Совина
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