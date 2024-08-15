Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:59, 15 августа 2024Россия

Бомбардировщик Ту-22М3 потерпел крушение в российском регионе

Минобороны России: в Иркутской области потерпел крушение бомбардировщик Ту-22М3

Кадр: Telegram-канал «Подъём»

Бомбардировщик Ту-22М3 потерпел крушение в Черемховском районе в Иркутской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

По информации ведомства, экипаж самолета успел катапультироваться, после чего Ту-22М3 упал в безлюдной местности. Разрушений на земле нет. Жизни летчиков ничего не угрожает.

Предварительно, причиной аварии стала техническая неисправность. Другие подробности авиакатастрофы в Минобороны не раскрыли.

Ранее в Волгоградской области потерпел крушение истребитель Су-34. Как сообщили в Минобороны России, самолет упал в безлюдной местности при выполнении планового учебно-тренировочного полета.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Константин Лысяков
      Обсудить
      Последние новости

      Бомбардировщик Ту-22М3 потерпел крушение в российском регионе

      Российскому бойцу СВО пришлось почти год доказывать в суде факт ранения ради выплат

      Стюардесса раскрыла истинную цель вежливого приветствия пассажиров в самолете

      В Минобороны назвали предварительную причину крушения бомбардировщика под Иркутском

      Москвичам рассказали о погоде в выходные

      Появились подробности о разгромившем номер в отеле Москвы американце

      Камчатские медведи открыли сезон рыбалки

      В Сбере назвали самые популярные слова и фразы из арсенала мошенников. Как аферисты обманывают россиян?

      В ЛНР украинца осудили на 11,5 года за сотрудничество с СБУ

      Метеоролог оценил влияние Ла-Нинья на климат в России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше