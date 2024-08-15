Четыре мирных россиянина пострадали при атаке украинского дрона

Четыре мирных россиянина пострадали при атаке дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«ВСУ атаковали с помощью дрона село Дунайка Грайворонского городского округа. Ранены четыре мирных жителя. Все четверо получили ранения в результате детонации дрона возле административного здания», — написал чиновник.
По его словам, троих пострадавших везут в больницу №2 Белгорода, у них диагностированы минно-взрывные травмы и сотрясение мозга. Еще одна пострадавшая получила амбулаторную помощь, у нее выявили осколочное ранение мягких тканей предплечья.