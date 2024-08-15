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13:32, 15 августа 2024Россия

Четыре мирных россиянина пострадали при атаке украинского дрона

В Белгородской области четыре мирных жителя пострадали при атаке дрона ВСУ

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Четыре мирных россиянина пострадали при атаке дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«ВСУ атаковали с помощью дрона село Дунайка Грайворонского городского округа. Ранены четыре мирных жителя. Все четверо получили ранения в результате детонации дрона возле административного здания», — написал чиновник.

По его словам, троих пострадавших везут в больницу №2 Белгорода, у них диагностированы минно-взрывные травмы и сотрясение мозга. Еще одна пострадавшая получила амбулаторную помощь, у нее выявили осколочное ранение мягких тканей предплечья.

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      Никита Абрамов
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