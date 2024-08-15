Четыре мирных россиянина пострадали при атаке украинского дрона

В Белгородской области четыре мирных жителя пострадали при атаке дрона ВСУ

Четыре мирных россиянина пострадали при атаке дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«ВСУ атаковали с помощью дрона село Дунайка Грайворонского городского округа. Ранены четыре мирных жителя. Все четверо получили ранения в результате детонации дрона возле административного здания», — написал чиновник.

По его словам, троих пострадавших везут в больницу №2 Белгорода, у них диагностированы минно-взрывные травмы и сотрясение мозга. Еще одна пострадавшая получила амбулаторную помощь, у нее выявили осколочное ранение мягких тканей предплечья.