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10:35, 15 августа 2024Россия

В Белгородской области ввели режим ЧС федерального характера

Гладков: в Белгородской области был введен режим ЧС федерального характера

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В Белгородской области был введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального характера. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Он отметил, что такое решение приняли в ходе заседания правительственной комиссии под руководством главы МЧС России Александра Куренкова.

Подробности о том, что дает данный режим для пострадавших жителей, белгородский губернатор пообещал предоставить в ближайшее время.

Глава МЧС отметил, что обстановка в приграничном регионе напряженная — в результате атак со стороны Украины повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры, есть жертвы и раненые, передает ТАСС.

«В субъекте организована работа по оказанию всесторонней помощи пострадавшему населению, однако, масштабы происходящего не позволяют региону самостоятельно ликвидировать последствия сложившейся чрезвычайной ситуации», — пояснил Куренков.

Ранее в Белгородской области действовал режим ЧС регионального уровня из-за обстрелов со стороны Украины.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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