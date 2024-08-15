В Белгородской области ввели режим ЧС федерального характера

Гладков: в Белгородской области был введен режим ЧС федерального характера

В Белгородской области был введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального характера. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Он отметил, что такое решение приняли в ходе заседания правительственной комиссии под руководством главы МЧС России Александра Куренкова.

Подробности о том, что дает данный режим для пострадавших жителей, белгородский губернатор пообещал предоставить в ближайшее время.

Глава МЧС отметил, что обстановка в приграничном регионе напряженная — в результате атак со стороны Украины повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры, есть жертвы и раненые, передает ТАСС.

«В субъекте организована работа по оказанию всесторонней помощи пострадавшему населению, однако, масштабы происходящего не позволяют региону самостоятельно ликвидировать последствия сложившейся чрезвычайной ситуации», — пояснил Куренков.

Ранее в Белгородской области действовал режим ЧС регионального уровня из-за обстрелов со стороны Украины.