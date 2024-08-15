Число пострадавших при падении обломков ракеты ВСУ в Курской области возросло

Губернатор Смирнов: число пострадавших из-за ракеты ВСУ в Льгове возросло до 4

Число тех, кто получил ранения в результате падения обломков ракеты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Льгове Курской области, возросло вдвое — с двух до четырех. Об этом сообщил врио губернатора российского региона Алексей Смирнов в Telegram-канале.

«Еще двум жителям Льгова понадобилась медицинская помощь после ракетной атаки. Медики оказывают им необходимую помощь», — сообщил Смирнов.

Украина выпустила ракету по Курской области утром в четверг, 15 августа. Сначала сообщалось о двух пострадавших — они получили травмы в результате падения обломков ракеты.

В Курской области, где десятый день продолжаются бои с ВСУ, в четверг, 15 августа, пять раз предупреждали об опасности ракетного удара. В регионе из-за вторжения ВСУ действуют режим чрезвычайной ситуации федерального характера и режим контртеррористической операции.