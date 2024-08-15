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11:14, 15 августа 2024Россия

В Курской области два человека пострадали при падении обломков сбитой ракеты ВСУ

Врио губернатора Смирнов: двое пострадали от обломков ракеты ВСУ в Льгове

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Два человека пострадали при падении обломков сбитой ракеты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Льгове Курской области. Об этом сообщил врио губернатора российского региона Алексей Смирнов в Telegram-канале.

«Силами ПВО над Льговом была сбита ракета ВСУ. Двое жителей получили ранения после падения обломков», — сообщил губернатор.

По его информации, пострадавших доставили в местную центральную районную больницу, где им оказывают помощь. Подробностей о состоянии получивших травмы врио главы региона не привел.

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В Курской области, где десятый день продолжаются бои с ВСУ, за четверг, 15 августа, четыре раза предупреждали об опасности ракетного удара. В регионе из-за вторжения ВСУ действует режим чрезвычайной ситуации федерального характера. Кроме того, ЧС федерального характера посчитали и сложившуюся в Белгородской области обстановку.

С 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях ввели режим контртеррористической операции (КТО). Президент России Владимир Путин допускал, что Украина продолжит попытки дестабилизировать приграничные регионы России. Новых провокаций нельзя исключать во всех регионах, уверен он.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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