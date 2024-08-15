Дина Саева опубликовала фото в бикини

Блогерша Дина Саева опубликовала фото в коричневом бикини и серьгах Cartier

Российская блогерша и модель таджикского происхождения Дина Саева показала фото в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

24-летняя инфлюэнсерша позировала перед камерой в коричневом бикини. Она также надела топ от купальника с треугольными чашками и завязками на спине и шее, поменяв верх и низ местами.

Знаменитость дополнила образ массивными солнцезащитными очками в черепаховой оправе, а также цепочкой с несколькими кулонами и золотыми серьгами французского бренда Cartier. Стоимость последних на официальном сайте марки составляет 3,1 тысячи долларов.

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