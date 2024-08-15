Значимость рубля во внешней торговле России рекордно выросла

ЦБ: доля рублевых платежей во внешнеторговом обороте РФ выросла до 43 % в июне

По итогам июня 2024 года доля рублевых платежей в структуре внешней торговли России увеличилась до рекордного уровня в 43 процента. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Центробанка (ЦБ).

В регуляторе напомнили, что предыдущий максимум был установлен в марте этого года. Тогда доля рублевых платежей в структуре внешнеторгового оборота РФ составила 42,7 процента. Таким образом, июньский результат оказался на 0,3 процентного пункта выше.

За первый летний месяц доля рублевых платежей в структуре импортных поставок в Россию увеличилась до рекордного уровня в 42,9 процента. Для сравнения, в марте показатель впервые превысил отметку в 40 процентов, а в мае — вырос до 41,8 процента. В результате в месячном выражении доля рублевых платежей при оплате импортных поставок в РФ увеличилась на 1,1 процентного пункта.

Что касается структуры оплаты российского экспорта, то доля рублевых платежей в июне выросла до 43 процентов. В апреле показатель находился на уровне в 40,4 процента, а в мае он просел до 37,2 процента. В итоге за первый летний месяц доля рубля увеличилась на 5,8 процентного пункта, следует из данных ЦБ.

Ранее агентство «Интерфакс» со ссылкой на данные российского регулятора сообщило о рекордном росте доли рублевых платежей в структуре расчетов РФ и Евросоюза. В мае 2024 года этот показатель обновил предыдущий максимум, установленный в апреле, на 4,3 процентного пункта и достиг уровня в 62,7 процента.