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15:50, 17 июля 2024Экономика

Доля рубля в расчетах России с Европой обновила максимум

ЦБ: доля рубля в расчетах за российский экспорт в ЕС достигла рекордных 62,7 %

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

По итогам мая 2024 года доля рубля в структуре расчетов за экспорт российских товаров и услуг в страны Евросоюза (ЕС) обновила максимум и достигла рекордного уровня в 62,7 процента. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на статистические данные Центробанка (ЦБ).

Предыдущий максимум был достигнут в апреле 2024 года, по итогам которого доля рублевых платежей в структуре расчетов за российский экспорт в ЕС составила 58,4 процента. Таким образом, за последний месяц весны показатель вырос на 4,3 процентного пункта (п.п.).

За этот период выросла и доля валют дружественных стран при оплате российских товаров и услуг азиатскими странами. По итогам мая показатель увеличился на 5,5 п.п. и достиг рекордного уровня в 52,9 процента. Предыдущий максимум в 47,4 процента был установлен в апреле, резюмировали в регуляторе.

Ранее в ЦБ сообщили о росте доли рубля при оплате российского импорта до рекордной отметки в 41,8 процента по итогам мая. В апреле показатель находился на уровне в 41,1 процента. При оплате товаров и услуг из азиатских стран доля российской валюты за последний месяц весны увеличилась до 37,7 процента.

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