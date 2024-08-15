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09:58, 15 августа 2024Силовые структуры

Двое россиян планировали напасть с коктейлями Молотова на здание полиции

Двум мужчинам предъявили обвинение в подготовке теракта на объекте МВД Тобольска
Начало событий в новости ФСБ сообщила о предотвращении теракта на объекте МВД в Тобольске

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Следователи предъявили обвинение в подготовке теракта двоим жителям Тюменской области, которые собирались напасть на здание полиции в Тобольске. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Мужчины изготовили коктейли Молотова и бомбу, чтобы совершить взрыв в здании городского управления внутренних дел.

По версии следствия, в августе тюменцы связались с неустановленным лицом в мессенджере и договорились о совершении теракта. После этого фигуранты дела приступили к изготовлению коктейлей Молотова и самодельного взрывного устройства. Однако их планы сорвали сотрудники ФСБ, которые задержали террористов.

Силовики обнаружили схрон, в котором задержанные хранили два зажигательных устройства и бомбу. Дому у тюменцев изъяли компоненты для их изготовления, а в телефонах обнаружены инструкции по изготовлению коктейлей Молотова и самодельных взрывных устройства из записи с их испытаниями.

С санкции суда тюменцы арестованы.

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      Любовь Ширижик
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