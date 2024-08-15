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09:52, 15 августа 2024Силовые структуры

ФСБ сообщила о предотвращении теракта на объекте МВД в Тобольске

ФСБ предотвратила теракт на объекте МВД в Тюменской области
Начало событий в новости Двое россиян планировали напасть с коктейлями Молотова на здание полиции

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт на объекте МВД в городе Тобольске Тюменской области. Об этом сообщает ТАСС.

Задержаны двое сторонников идеологии массовых убийств. Они собирались совершить взрыв здания УВД. Силовики изъяли из схрона задержанных самодельные зажигательные и взрывное устройства.

В телефонах подозреваемых обнаружены инструкции по изготовлению бомб и видео с их испытаниями.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении двоих жителей Тюменской области. Им предъявлено обвинение.

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      Любовь Ширижик
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