ФСБ сообщила о предотвращении теракта на объекте МВД в Тобольске

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт на объекте МВД в городе Тобольске Тюменской области. Об этом сообщает ТАСС.
Задержаны двое сторонников идеологии массовых убийств. Они собирались совершить взрыв здания УВД. Силовики изъяли из схрона задержанных самодельные зажигательные и взрывное устройства.
В телефонах подозреваемых обнаружены инструкции по изготовлению бомб и видео с их испытаниями.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении двоих жителей Тюменской области. Им предъявлено обвинение.