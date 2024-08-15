Джордж Клуни выставил на аукцион свидание с собой

Актер Джордж Клуни выставил на благотворительный аукцион встречу с собой

Актер Джордж Клуни выставил на аукцион возможность поужинать с собой и посетить мероприятие. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Лот, который сейчас оценивается в 32 тысячи долларов, включает ужин на двоих с актером, совместное фото, а также посещение в его компании закрытого светского мероприятия.

Все вырученные деньги, как сообщается, пойдут в благотворительный фонд Клуни, который борется за справедливость и соблюдение прав человека по всему миру.

Ранее стало известно, что Джордж Клуни послал режиссера Квентина Тарантино, который отказался назвать его кинозвездой.