Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
15:14, 14 августа 2024Культура

Джордж Клуни послал Квентина Тарантино из-за интервью

Джордж Клуни послал Квентина Тарантино, заявившего, что тот не кинозвезда
Джордж Клуни

Джордж Клуни. Фото: Imago / Globallookpress.com

Джордж Клуни обиделся на Квентина Тарантино, который в интервью отказался назвать его кинозвездой. Об этом актер и режиссер рассказал Variety.

Клуни, который раньше находился в приятельских отношениях с Тарантино, жестко отреагировал на слова режиссера «Криминального чтива».

«На вопрос о том, являюсь ли я кинозвездой, Квентин заявил, что не знает фильмов с моим участием после 2000 года. С 2000-го? Да это, блин, вся моя чертова карьера! Ну, что ж, чувак. Пошел ты!» — заявил Клуни.

Примечательно, что в том же интервью Тарантино назвал кинозвездой лучшего друга Клуни — Брэда Питта. Клуни и Тарантино снимались вместе в культовом фильме «От заката до рассвета», который вышел на экраны в 1996 году.

Ранее также Джордж Клуни призвал президента США Джо Байдена выйти из предвыборной гонки.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Шеньшаков
      Обсудить
      Последние новости

      В Минобороны раскрыли число взятых в плен на курском направлении бойцов ВСУ за сутки

      Минобороны показало кадры ударов российских штурмовиков Су-25 по ВСУ в Курской области

      Известный американский рэпер вознамерился принять участие в Олимпиаде

      Индия запланировала начать добычу лития

      Россиянин выжил после встречи с медведем в лесу и попал в больницу

      Россия вышла из европейской конвенции о защите национальных меньшинств

      Марк Уолберг рассказал о нестерпимой боли при сведении татуировок

      Винер поблагодарили за победу китайских гимнасток на Олимпиаде

      Россиянина осудили за молчание о планах знакомой о теракте

      Невеста Конора Макгрегора показала роскошный подарок от бойца на день рождения

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше