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16:20, 15 августа 2024Ценности

Экс-вокалистка Pussycat Dolls в облегающем платье оконфузилась на публике

Фото: James Warren / Globallookpress.com

Американская певица и экс-вокалистка музыкальной группы Pussycat Dolls Эшли Робертс в облегающем наряде оконфузилась на публике. Соответствующие снимки приводит Daily Mail.

42-летняя исполнительница посетила премьерный показ фильма «Чужой: Ромул» в Лондоне. Так, она появилась на красной дорожке в платье серого цвета и открытых туфлях. Также она взяла с собой серебристый клатч, а в качестве украшений выбрала массивные серьги и браслеты.

Во время позирования перед камерами знаменитость подняла левую руку и случайно показала мокрую подмышку. Этот момент запечатлели фотографы.

Ранее сообщалось, что американская актриса и фотомодель Блейк Лайвли оправдалась за конфуз с нижним бельем на премьере фильма «Все закончится с нами», которая состоялась в Англии. Тогда знаменитость пришла на красную дорожку в голубых джинсах со стразами и прозрачном топе. При этом на размещенных кадрах было видно, что под свой наряд знаменитость надела комплект нижнего белья люксового бренда Versace.

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      Карина Черных
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