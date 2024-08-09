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17:46, 9 августа 2024Ценности

Блейк Лайвли оправдалась за конфуз с нижним бельем на премьере фильма

Фото: Cover Images / Globallookpress.com

Американская актриса и фотомодель Блейк Лайвли оправдалась за конфуз с нижним бельем на премьере фильма «Все закончится с нами», которая состоялась в Англии. Об этом пишет Page Six.

36-летняя звезда «Сплетницы» пришла на красную дорожку в голубых джинсах со стразами и прозрачном топе. При этом на размещенных кадрах видно, что под свой наряд знаменитость надела комплект нижнего белья люксового бренда Versace.

Известно, что Лайвли недавно выходила в таком наряде в свет. В разговоре с журналистами она объяснила, почему решила повторить образ. «Я повторила вчерашний наряд, потому что надела нижнее белье наизнанку. Это неправильно. Я не должна была так поступить с Versace», — объяснила артистка.

Ранее сообщалось, что Блейк Лайвли также потерпела неудачу с одеждой во время фотосессии.

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      Мария Винар
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