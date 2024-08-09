Блейк Лайвли едва не оголила грудь во время фотосессии

Американская актриса и фотомодель Блейк Лайвли потерпела неудачу с одеждой во время фотосессии. Об этом пишет Daily Mail.

36-летняя звезда «Сплетницы» предстала перед камерами в костюме белого цвета, оформленном цветочным принтом. На размещенных кадрах видно, знаменитость позировала в брюках с завышенной талией и пиджаке, надетом на обнаженное тело. При этом один из ассистентов подошел к ней и попросил ее застегнуть верх костюма, поскольку он едва не оголил ее грудь.

Ранее сообщалось, что Блейк Лайвли появилась на публике в наряде за десятки тысяч рублей. Тогда актриса посетила премьеру фильма «Все закончится с нами», в которой она сыграла одну из главных ролей, в ковбойских чапах люксового бренда Stella McCartney стоимостью 2050 долларов