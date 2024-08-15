Глава МИД Литвы ответил на критику по поводу виллы в Греции

Глава МИД Литвы Ландсбергис ответил на критику по поводу виллы в Греции

В ответ на критику о спекуляциях с покупкой недвижимости в Греции, министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что обвинения не имеют ничего общего с реальностью. Его слова передает издание «Delfi Литва».

По его словам, недвижимое имущество за границей покупается в течение долгого времени. Он заявил, что начал искать усадьбу еще во время пандемии коронавируса.

«Мое место — в Литве, я защищаю Литву теми инструментами, которыми меня наделили избиратели, которые я сам могу создать. Я намерен и впредь это делать, это будет делать и моя семья», — сказал он.

Ранее Ландсбергиса заподозрили в намерении бежать из страны. По заявлениям литовской оппозиции, министр для этого поспешно приобрел недвижимость «как можно дальше от своей страны».