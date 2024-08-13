Главу МИД Литвы заподозрили в намерении бежать из страны

Главу МИД Литвы Ландсбергиса обвинили в намерении бежать из страны в 2022 году

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис, председатель правящей партии страны «Союз Отечества — Литовские христианские демократы» мог приобрести виллу в Греции в феврале 2022 года, чтобы бежать из страны в случае нападения на республику. В этом его обвинила оппозиция страны, передает LRT.

По заявлениям литовской оппозиции, министр готовился бежать из Литвы, для чего поспешно приобрел недвижимость «как можно дальше от своей страны». По словам депутатов Сейма, такие шаги Ландсбергиса послали литовскому народу сигнал, что правительство Литвы не намерено защищать и не несет ответственности за страну.

Как отметила представитель смешанной группы Сейма Агнес Ширинскене, оппозиция рассчитывает получить ответы от руководителя внешнеполитического ведомства 10 сентября, в первый день осенней сессии парламента. Кроме того, по словам первого вице-председателя парламента Юргиса Размы, временно исполняющего обязанности главы фракции христианских демократов, Ландсбергис должен ответить на поставленные оппозицией вопросы.

«Если у общественности есть вопросы, если у СМИ есть вопросы, политики всегда обязаны ответить. В данном случае, я думаю, необходимость очевидна», — сказал он. Вице-председатель Сейма также отметил, что по его информации, процедура покупки виллы была начата задолго до начала конфликта на Украине в 2022 году. «Так уж получилось, что деньги были переведены в феврале», — подчеркнул он.

Ранее Министерство иностранных дел Литвы вручило посольству России ноту протеста из-за акции возле посольства республики в Москве. Перед этим неизвестные облили красной краской два входа в здание посольства Литвы в Борисоглебском переулке в российской столице. Они также оставили красные отпечатки ладоней.