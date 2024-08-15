Haval назвала цены на новые кроссоверы

Цена обновленного кроссовера Haval F7 в России будет стартовать от ₽2,7 млн

Цена обновленного кроссовера Haval F7 в России стартует от 2,7 миллиона рублей. Стоимость новых автомобилей представители китайского бренда назвали Autonews.

Автоконцерн GWM анонсировал начало продаж нового Haval F7 в конце июля. Кроссовер одного из самых популярных брендов из КНР выйдет на рынок с измененным дизайном — он построен на базе модульной технологической платформы L.E.M.O.N. с уменьшенной массой. Машина оснащена двигателем мощность в 150 лошадиных сил в моноприводной и 192 — в полноприводной версии, а также семиступенчатой автоматической коробкой передач.

Новый F7 также получит более свежую мультимедийную систему с сенсорным дисплеем 14,6 дюйма и приборную панель диагональю 12,3 дюйма с проекционным дисплеем. В системы кроссовера интегрируют сервисы «Яндекса».

Стоимость машин в базовой комплектации Elite составит от 2,7 миллиона рублей. Кроссовер в вариации Premium с двигателем объемом 1,5 литра обойдется уже в 2,9 миллиона. Полноприводный автомобиль в топовой комплектации будет стоить 3,5 миллиона.

Другая модель Haval, Jolion, в июле на российском авторынке сохранила статус бестселлера в сегменте SUV. По данным «Автостат», продажи этой модели оцениваются в 8292 автомобиля, почти на 93 процента больше, чем год назад. На втором месте Chery Tiggo 7 PRO Max с результатом в 6093 автомобиля (плюс 26,5 процента). Кроме того, в список наиболее продаваемых кроссоверов вошли Changan CS55 Plus, Geely Monjaro, OMODA C5, LADA Niva Travel, Belgee X50, LADA Niva Legend и Haval M6.