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14:52, 6 августа 2024Экономика

Назван самый покупаемый в России кроссовер

Автостат: Haval Jolion назвали бестселлером на российском рынке кроссоверов

Фото: Haval

В июле 2024 года на российском авторынке статус бестселлера в сегменте SUV сохранил за собой кроссовер Haval Jolion. Об этом сообщает «Автостат».

По его данным, в июле продажи этой модели оцениваются в 8 292 автомобиля. Это почти на 93 процента больше, чем год назад. На втором месте Chery Tiggo 7 PRO Max. Его купили 6 093 раза. Рост продаж составил 26,5 процента. Следом за ним идет Chery Tiggo 4 PRO, приобретенный в количестве 4 917 экземпляров. Продажи этого автомобиля выросли на 65,1 процента.

Кроме того, в список наиболее продаваемых кроссоверов вошли Changan CS55 Plus, Geely Monjaro, OMODA C5, LADA Niva Travel, Belgee X50, LADA Niva Legend и Haval M6.

По итогам июля новые автомашины в России в среднем подешевели на один процент (если сравнивать с июнем), до 3,57 миллиона рублей. В годовом выражении понижение оценивается больше чем в шесть процентов.

В июле же в РФ начались продажи нового среднеразмерного кроссовера Belgee X70. После кроссовера X50 это уже вторая модель данного бренда, реализуемая в России.

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      Кирилл Луцюк
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