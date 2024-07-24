Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:04, 24 июля 2024Экономика

Продажи нового кроссовера стартовали в России

«Автостат»: в России начали продавать новый кроссовер Belgee X70

Изображение: Belgee

В России стартовали продажи нового среднеразмерного кроссовера Belgee X70. Об этом сообщило «Автостат».

Уточняется, что после кроссовера X50 это уже вторая модель данного бренда, продаваемая в России.

Новинку можно приобрести в одной из четырех комплектаций: Active, Style, Prestige и Prestige+. Цены колеблются от 2 миллионов 599 тысяч 990 рублей до 3 миллионов 199 тысяч 990 рублей. Производитель уверяет, что Belgee X70 полностью адаптирован под российские условия.

Ранее сообщалось, что Belgee X50 вошел в десятку самых покупаемых SUV-моделей. Кроме него, в этот список также вошли OMODA C5, LADA Niva Travel, Haval M6 и LADA Niva Legend.

Стартовали же продажи белорусских кроссоверов Belgee X50 в России осенью 2023 года. Однако оказалось, что — это перелицованный китайский Geely Coolray, отличающийся разве что логотипом.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Кирилл Луцюк
      Обсудить
      Последние новости

      Установлена личность подозреваемого в подрыве машины офицера Генштаба. Он сбежал в Турцию

      В Харьковской области сообщили о повреждении объекта инфраструктуры

      Подложившего СВУ под внедорожник офицера Генштаба ВС России мужчину задержали в Турции

      В Британии заявили о тревожном знаке Трампа в адрес Зеленского

      52-летняя София Вергара удивила фанатов моложавой внешностью на новом фото

      В российском регионе нашли останки древнего носорога

      На Олимпиаде в Париже начались первые соревнования

      В ЕС отреагировали на требование Венгрии вернуть нефть из России

      Техник признался в неправильной установке датчиков на рухнувшем в Подмосковье SSJ-100

      ABL Space потеряла ракету после испытания

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше