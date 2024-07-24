Продажи нового кроссовера стартовали в России

«Автостат»: в России начали продавать новый кроссовер Belgee X70

В России стартовали продажи нового среднеразмерного кроссовера Belgee X70. Об этом сообщило «Автостат».

Уточняется, что после кроссовера X50 это уже вторая модель данного бренда, продаваемая в России.

Новинку можно приобрести в одной из четырех комплектаций: Active, Style, Prestige и Prestige+. Цены колеблются от 2 миллионов 599 тысяч 990 рублей до 3 миллионов 199 тысяч 990 рублей. Производитель уверяет, что Belgee X70 полностью адаптирован под российские условия.

Ранее сообщалось, что Belgee X50 вошел в десятку самых покупаемых SUV-моделей. Кроме него, в этот список также вошли OMODA C5, LADA Niva Travel, Haval M6 и LADA Niva Legend.

Стартовали же продажи белорусских кроссоверов Belgee X50 в России осенью 2023 года. Однако оказалось, что — это перелицованный китайский Geely Coolray, отличающийся разве что логотипом.