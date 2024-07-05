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14:35, 5 июля 2024Экономика

В России назвали самый популярный внедорожник

«Автостат»: продажи кроссовера Haval Jolion выросли почти на 50 процентов

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

В июне 2024 года россияне купили 6 тысяч 983 кроссовера Haval Jolion, который стал самым популярным SUV-автомобилем первого летнего месяца. Об этом со ссылкой на АО «Паспорт промышленный консалтинг» сообщает «Автостат».

Продажи этой модели выросли на 47,5 процента. На втором месте Chery Tiggo 7 PRO Max (5 тысяч 510 проданных машин), а на третьем — Chery Tiggo 4 PRO (4 тысяч 874 автомобиля). Рост продаж составил 22 и 88,6 процента соответственно. Кроме того, в 3,7 раза чаща стали покупать Changan CS55 Plus. На него нашлось 3 тысячи 936 покупателей. На пятом месте Geely Monjaro, который удалось продать 3 тысячам 933 автовладельцам.

В десятку самых покупаемых SUV-моделей также вошли OMODA C5, LADA Niva Travel, Belgee X50, Haval M6 и LADA Niva Legend.

В июне 2024 года самым продаваемым автомобилем в России оказалась Lada. Ее продали в количество 124 394 штук, что в полтора раза больше прошлого результата в годовом выражении.

Кроме того, в июне стоимость автомобилей в России упала на три-восемь процентов. Средняя стоимость новой машины дошла до 3,6 миллиона рублей. Максимальное значение отмечали в конце лета 2023 года. Тогда был зафиксирован ценник в 3,9 миллиона.

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