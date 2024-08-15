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19:36, 15 августа 2024Моя страна

Иностранцы массово устремились в один российский город

С начала 2024 года в Казани побывали 157 тысяч иностранцев

Фото: Murad Sezer / Reuters

Иностранцы массово устремились в Казань: с начала 2024 года в российском городе побывали свыше 157 тысяч гостей из-за рубежа. Об этом сообщил начальник местного отдела по вопросам миграции УМВД России Андрей Шулепов, его слова приводит Kp.ru.

Отмечается, что это на 46 тысяч больше, чем за аналогичный период прошлого года. Также стало известно, что 61 тысяча иностранных граждан приехали в Казань на работу, еще 35,5 тысячи — на учебу. По частным причинам столицу Татарстана посетили 26,5 тысячи иностранцев, почти 16 тысяч человек — с целью отдыха, а 14 тысяч — по деловым вопросам.

Чаще всего в Казань приезжали жители Китая, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана.

Ранее глава Татарстана Рустам Минниханов показал своего алабая Акдуса и описал его фразой «стал ростом с теленка».

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      Фариза Бацазова
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