Ирина Шейк опубликовала фото топлес

Российская супермодель Ирина Шейк показала откровенное фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

38-летняя знаменитость поделилась серией снимков с отпуска. Так, на одном размещенном кадре манекенщица запечатлела себя в бассейне. Она предстала перед камерой топлес, распустив при этом волосы.

Поклонники оценили внешний вид звезды в комментариях под постом, который набрал 294 тысячи лайков. «Шикарная», «Самая красивая женщина на свете», «Боже, как же Ирина прекрасна», «Она знает, что ей не нужен верх от купальника», «Необыкновенная», — восхищались они.

Ранее сообщалось, что Ирина Шейк снялась в откровенном виде на отдыхе. Тогда супермодель позировала спиной к камере, сидя на детском квадроцикле.