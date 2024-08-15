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20:12, 15 августа 2024Ценности

Лерчек рассказала об оставшемся имуществе после развода

Блогерше Лерчек остались машины Bentley и Rolls-Royce после развода с мужем

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Популярная блогерша Валерия Чекалина, более известная как Лерчек, раскрыла подробности раздела имущества после развода с мужем Артемом Чекалиным. Об этом она высказалась в интервью Ярославу Бабушкину в передаче «Респиратор Бабушкина» на RTVI.

Знаменитость рассказала, что при разводе они разделили имущество пополам. Во владении у инфлюэнсера остались машина Bentley и автомобиль Rolls-Royce. «Но так как мне достались машины, которые дороже по стоимости, чем те, которые остались Артему (Lamborghini и Mercedes), разницу мы вычли при разделе другого имущества. Он себе оставил таунхаус», — уточнила она.

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По словам Чекалиной, ей было сложно делить имущество с экс-супругом, поэтому она порекомендовала зрителям заранее составлять брачный договор. «Ужасно, честно говоря. Делить — это вообще просто. Поэтому я говорю подписчикам: заключайте брачный договор, — заявила Лерчек. — Я пожалела, что мы не подписали договор. Я думаю, Артем тоже».

О том, что Лерчек подала на развод после 12 лет брака, стало известно 19 марта. Перед этим блогерша призналась, что из-за уголовного преследования у них с мужем возникли проблемы в отношениях.

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      Карина Черных
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