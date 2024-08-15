Личный состав и технику ВСУ в Курской области поразили авиабомбами

Минобороны: Су-34 авиабомбами с УМПК поразил ВСУ в Курской области

Живая сила и военная техника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области была поражена авиабомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.

«Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанес удар (...) в приграничном районе Курской области», — заявили в МО РФ, добавив, что летчики вернулись на аэродром вылета после получения подтверждения об уничтожении целей.

Ранее Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявил о напряженной обстановке на двух направлениях. Уточняется, что напряженная ситуация наблюдается на купянском и северском направлениях. В Генштабе ВСУ добавили, что боестолкновения продолжаются.

До этого генерал-майор и командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов высказался о просчете украинской армии в Курской области. По его словам, Киев не предусмотрел, что Россия будет биться до конца.