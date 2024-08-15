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01:38, 15 августа 2024Бывший СССР

Генштаб ВСУ назвал направления с напряженной ситуацией

Генштаб ВСУ сообщил о напряженной ситуации на купянском и северском направлениях
СюжетАтаки ВСУ на Курскую область

Фото: Pavlo Palamarchuk / Reuters

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявил о напряженной обстановке на двух направлениях. Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram.

Уточняется, что напряженная ситуация наблюдается на купянском и северском направлениях. В Генштабе ВСУ добавили, что боестолкновения продолжаются.

Ранее генерал-майор и командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил о просчете украинской армии в Курской области. По его словам, Киев не предусмотрел, что Россия будет биться до конца.

Профессор Университета Бундесвера в Мюнхене Карло Мазала выразил мнение, что неудачный исход атаки ВСУ на Курскую область может привести к капитуляции Киева.

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      Марина Совина
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