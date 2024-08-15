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15:59, 15 августа 2024Бывший СССР

Лукашенко рассказал о пожелании Запада русским и украинцам «подохнуть» в конфликте

Лукашенко: Запад желает русским и украинцам «подохнуть» в конфликте
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: Alexey Belkin / Globallookpress.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад открыто желает русским и украинцам «подохнуть» в конфликте, передает «БелТА».

«Я не могу привести эти факты, они абсолютно закрытые, где они в открытую говорят — высокопоставленные люди. Дословно: "Пусть бьют друг друга: украинцы, русские — пускай в этом котле все подохнут"», — рассказал Лукашенко в интервью.

Помимо этого Лукашенко призвал к проведению переговоров, чтобы «закончить эту драчку». По его словам, она не нужна ни украинскому, ни русскому, ни белорусскому народам.

Ранее Лукашенко заявил, что в защите белорусского кордона нет никаких красных линий, как только граница будет нарушена, ответ Белоруссии будет мгновенным. Он добавил, что единственная красная линия — это линия государственной границы, и Минск уже подготовил алгоритм действия на случай приграничных провокаций.

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      Валентин Карант
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