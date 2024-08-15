Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:02, 15 августа 2024Россия

МЧС показало кадры эвакуации жителей Курской области

Эвакуация из 3 районов Курской области в ПВР сотрудниками МЧС попала на видео

Telegram / МЧС России

Жителей приграничных районов Курской области продолжают эвакуировать в более безопасные населенные пункты, где для них развернуты пункты временного размещения (ПВР). Процесс эвакуации людей из Глушковского, Льговского и Рыльского районов
сотрудниками МЧС попал на видео, его показали в Telegram-канале российского ведомства.

На кадрах видно, как людям помогают зайти в специальный транспорт, выделенный для перевозок граждан из приграничных районов региона. Также продемонстрированы условия в пунктах временного размещения, причем не только для людей, но и для животных, которых жители стараются забрать с собой из небезопасной местности.

«Из Глушковского района жители расселились сегодня в один из ПВР в Курской области, развернутый Правительством Москвы», — добавили в пресс-службе МЧС России.

Ранее сообщалось, что мэр Льгова в Курской области Алексей Клемешов порекомендовал уехавшим жителям не возвращаться до улучшения обстановки. По его словам, 15 августа был одним из самых сложных дней в современной истории города.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Синицына
      Обсудить
      Последние новости

      Российский бомбардировщик рухнул в 100 метрах от федеральной трассы. Экипаж катапультировался

      На НТВ стартует новое семейное шоу «Чудо». Чем оно удивит?

      Реклама

      Два медика пострадали после атаки ВСУ на бригаду скорой помощи в российском регионе

      Плющенко оценил влияние отстранения россиян на мировое фигурное катание

      В США одобрили продажу Германии ракет для Patriot на пять миллиардов долларов

      США анонсировали новый пакет военной помощи Украине

      В Пентагоне заявили об обеспокоенности угрозой эскалации конфликта на Украине из-за ВСУ

      Трампа решили защитить пуленепробиваемым стеклом на митингах

      МИД России отреагировал на искажающий историю армянский учебник

      Трамп обвинил Харрис в намерении скопировать его экономическую программу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше