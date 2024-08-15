МЧС показало кадры эвакуации жителей Курской области

Эвакуация из 3 районов Курской области в ПВР сотрудниками МЧС попала на видео

Telegram / МЧС России

Жителей приграничных районов Курской области продолжают эвакуировать в более безопасные населенные пункты, где для них развернуты пункты временного размещения (ПВР). Процесс эвакуации людей из Глушковского, Льговского и Рыльского районов

сотрудниками МЧС попал на видео, его показали в Telegram-канале российского ведомства.

На кадрах видно, как людям помогают зайти в специальный транспорт, выделенный для перевозок граждан из приграничных районов региона. Также продемонстрированы условия в пунктах временного размещения, причем не только для людей, но и для животных, которых жители стараются забрать с собой из небезопасной местности.

«Из Глушковского района жители расселились сегодня в один из ПВР в Курской области, развернутый Правительством Москвы», — добавили в пресс-службе МЧС России.

Ранее сообщалось, что мэр Льгова в Курской области Алексей Клемешов порекомендовал уехавшим жителям не возвращаться до улучшения обстановки. По его словам, 15 августа был одним из самых сложных дней в современной истории города.