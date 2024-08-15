Мэр курского города порекомендовал уехавшим не возвращаться до улучшения обстановки

Мэр курского Льгова Клемешов порекомендовал уехавшим пока не возвращаться

Мэр Льгова в Курской области Алексей Клемешов порекомендовал уехавшим не возвращаться до улучшения обстановки. Видеообращение опубликовано в его Telegram-канале.

По его словам, 15 августа был одним из самых сложных дней в современной истории города. Четыре жителя получили ранения из-за падения обломков после работы систем противовоздушной обороны (ПВО).

Затем градоначальник призвал уехавших жителей пока не возвращаться.

«Всем тем, кто выехал из города, не рекомендую возвращаться до стабилизации обстановки. Тем, кто хочет его покинуть, необходимо обратиться в городскую администрацию или по номеру 112», — сказал мэр.

Ранее стало известно, что оперативный штаб Курской области принял решение об обязательной эвакуации всего Глушковского района. Координация процесса выезда местных жителей возложена на силовые структуры, местную администрацию и дружинников Курского центра «Патриот».

С пятницы, 9 августа, в Белгородской, Брянской и Курской областях действует режим контртеррористической операции.

13 августа командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что передвижение противника в Курской области остановлено. 15 августа генерал сообщил о завершении российскими войсками блокирования украинских подразделений в регионе.