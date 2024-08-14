Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:02, 15 августа 2024Россия

В Курской области решили полностью эвакуировать один из районов

Смирнов: принято решение об обязательной эвакуации всего Глушковского района

Фото: Russian Emergencies Ministry / Reuters

Оперативный штаб Курской области принял решение об обязательной эвакуации всего Глушковского района. Об этом сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

Он отметил, что координация процесса выезда местных жителей возложена на силовые структуры, местную администрацию и дружинников Курского центра «Патриот». Смирнов призвал местных жителей с пониманием отнестись к текущей ситуации и следовать всем рекомендациям.

12 августа сообщалось, что из Курской области эвакуировали 121 тысячу человек. По данным врио главы, 28 населенных пунктов в Курской области находятся под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Бои с ВСУ в приграничных регионах Курской области начались 6 августа и продолжаются до сих пор. Под удар попала и Белгородская область, не исключены провокации и в Брянской области. С пятницы, 9 августа, в Белгородской, Брянской и Курской областях действует режим контртеррористической операции.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Украинский омбудсмен рассказал об обсуждении обмена пленными с Россией

      Названа возможная цель Ирана при атаке на Израиль

      В США братьев-брокеров обвинили в насилии и издевательстве над жертвами

      Названа особенность нового «Панциря»

      В Германии назвали возможный исход атаки ВСУ на Курскую область

      В Курской области решили полностью эвакуировать один из районов

      Люди по всему миру стремятся сменить расу. Почему американки вдруг решили стать кореянками и наоборот?

      В Финляндии сообщили о переговорах о продаже принадлежащей Ротенбергу и Тимченко арены

      «Реал Мадрид» выиграл Суперкубок УЕФА

      Сенатор призвал США перестать играть в «полицейских мира»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше