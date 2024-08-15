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07:54, 15 августа 2024Россия

Микроавтобус с пассажирами перевернулся на трассе на юге России

На трассе под Анапой перевернулся микроавтобус, пострадали семь человек

Фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Под Анапой на трассе «НовороссийскКерчь» перевернулся микроавтобус, внутри которого находились 19 пассажиров. Об этом сообщило управление МВД по Краснодарскому краю в Telegram-канале.

Пострадали, по последним данным, семь человек. Авария произошла в районе хутора Тарусино около четырех часов утра.

«Предварительно установлено, что 56-летний водитель уснул за рулем. Он осуществлял перевозку пассажиров в частном порядке из Владикавказа в Анапу», — говорится в сообщении ведомства.

8 августа в подмосковном Ступино перевернулся микроавтобус с 15 пассажирами. Водитель Honda попутно врезался в микроавтобус, после чего транспортное средство оказалось на боку. Пять человек пострадали.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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