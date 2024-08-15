Депутат Милонов предложил школьникам носить мундиры в стиле императорской России

Депутат Государственной Думы Виталий Милонов предложил ввести единую школьную форму в стиле императорской России и СССР. Пост на эту тему он опубликовал в Telegram.

Государственный деятель предложил министру просвещения Сергею Кравцову оценить идею о разработке формы, которую будут носить все российские школьники. В качестве примера Милонов привел комплект одежды, который состоял из мундира с петлицами, кепи и кожаных сапог.

«В нашей стране более целого века существовала традиция школьной формы, уходящая в имперскую историю, прерванная перестройкой и крушением Советского Союза (...) Всегда внешний облик учеников стремился к воспитанию лучших качеств у мальчиков и девочек. Мужественности, доблести и отваге у первых и состраданию, благородству и сердечности у вторых», — написал он.

В июне в Госдуме предложили наказывать россиян за неряшливость.