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13:02, 15 августа 2024Ценности

Милонов предложил школьникам носить мундиры

Депутат Милонов предложил школьникам носить мундиры в стиле императорской России
Виталий Милонов

Виталий Милонов. Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Депутат Государственной Думы Виталий Милонов предложил ввести единую школьную форму в стиле императорской России и СССР. Пост на эту тему он опубликовал в Telegram.

Государственный деятель предложил министру просвещения Сергею Кравцову оценить идею о разработке формы, которую будут носить все российские школьники. В качестве примера Милонов привел комплект одежды, который состоял из мундира с петлицами, кепи и кожаных сапог.

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«В нашей стране более целого века существовала традиция школьной формы, уходящая в имперскую историю, прерванная перестройкой и крушением Советского Союза (...) Всегда внешний облик учеников стремился к воспитанию лучших качеств у мальчиков и девочек. Мужественности, доблести и отваге у первых и состраданию, благородству и сердечности у вторых», — написал он.

В июне в Госдуме предложили наказывать россиян за неряшливость.

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      Карина Черных
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