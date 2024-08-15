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17:30, 15 августа 2024Бывший СССР

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения РЗСО HIMARS

Минобороны показало кадры уничтожения РЗСО HIMARS в Сумской области

Министерство обороны России показало кадры уничтожения реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области.

Отмечается, что боевая установка наносила удары по Курской области и была уничтожена расчетом оперативно-тактического комплекса «Искандер». Помимо самой HIMARS были уничтожены пакет реактивных снарядов и два автомобиля охранения.

Ранее Минобороны показало видео удара барражирующим боеприпасом «Ланцет» по итальянской бронемашине Shield, используемой ВСУ в Курской области. Как уточнили в ведомстве, боевую бронемашину выявило разведывательное подразделение группировки войск «Север».

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      Валентин Карант
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