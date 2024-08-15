Минобороны показало кадры удара «Ланцетом» по итальянской бронемашине в Курской области

Минобороны показало видео удара «Ланцетом» по бронемашине Shield ВСУ под Курском

Минобороны России показало видео удара барражирующим боеприпасом «Ланцет» по итальянской бронемашине Shield, используемой Вооруженными силами Украины (ВСУ) в Курской области. Запись оказалась в распоряжении «Ленты.ру».

На кадрах объективного контроля с установленной на боеприпасе камеры видно, как он быстро летит в сторону бронемашины с белым треугольником на корпусе. Затем съемка с другого ракурса показывает удар по технике ВСУ, после которого Shield загорается.

Как уточнили в ведомстве, боевую бронемашину вывило разведывательное подразделение группировки войск «Север».

Ранее Минобороны предоставило видео атаки вертолета Ка-52 «Аллигатор» по живой силе и технике ВСУ под Курском. На записи видно, как экипаж выпускает авиационные ракеты, в том числе управляемые снаряды «Вихрь», по выявленным разведкой целям.

Утром 6 августа Украина нанесла массированный удар по Курской области. Сначала ВСУ обстреляли приграничный город Суджу, после чего начали штурм государственной границы. В результате украинским военным удалось зайти на территорию России и взять под контроль ряд населенных пунктов. Согласно последним официальным данным на 12 августа, жертвами атак стали 12 мирных жителей, еще 121 человек пострадал.