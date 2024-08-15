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16:14, 15 августа 2024Бывший СССР

Минск выставит более 20 бригад на границу с Украиной

Лукашенко: Минск определил более 20 бригад на границу с Украиной

Фото: Василий Федосенко / Reuters

Минск определил более 20 бригад и батальонных групп для отправки на границу с Украиной, чтобы не допустить прорыв. Об этом сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает РИА Новости.

«Я сторонник того, чтобы мы предусматривали все. Если вдруг момент или время "Ч", каждое подразделение, рота, батальон должны выйти и стать на свою позицию», — сказал он.

Он добавил, что каждая группа знает, какую местность должна занимать. Это было сделано, чтобы не допустить прорыва.

Ранее Лукашенко рассказал о пожелании Запада русским и украинцам «подохнуть» в конфликте. Помимо этого он призвал к переговорам, чтобы закончить военный конфликт.

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      Илья Таксюр
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