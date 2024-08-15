Многодетный россиянин прорвался к семье в Суджу под огнем ВСУ и снял увиденное

Пробравшийся в Суджу к семье россиянин показал увиденное в городе

Многодетный мужчина пробрался к семье в Суджу под огнем украинских солдат и показал увиденное. Снятый им ролик опубликовало издание «Регнум» в Telegram.

На коротком видео россиянин продемонстрировал опустевшие улицы. «Слышны взрывы», — прокомментировал он происходящее.

По словам мужчины, он не увидел в Судже ни российских, ни украинских солдат. Он также сообщил об увиденных им последствиях обстрела и его жертвах. Идет ли речь о гражданских или военнослужащих, россиянин не уточнил.

Ранее жительница Курской области в одиночку вывезла девятерых детей из-под Суджи. Она рассказала, что не хотела оставлять свой дом. «Большое хозяйство. Было все. А теперь нет ничего», — пожаловалась россиянка.