Россиянка в одиночку вывезла девятерых детей из-под обстрела ВСУ в Курской области

Курянка рассказала, что вывезла девятерых детей из-под Суджи во время атаки ВСУ

Жительница Курской области Ольга Горбунова в одиночку вывезла из обстреливаемого Вооруженными силами Украины (ВСУ) Суджанского района девятерых детей. Об этом россиянка рассказала РБК Черноземье.

По словам женщины, они с родственниками жили в двух домах с единым двором. «В одном — мы с мужем и четырьмя детьми, в другом — семья свекрови. Большое хозяйство. Было все. А теперь нет ничего», — поделилась она.

Горбунова подчеркнула, что люди до последнего не хотели оставлять свои дома, однако после начала массированных обстрелов семья приняла решение отправить ее со всеми детьми в село Большое Солдатское, которое на тот момент казалось безопасным. При этом пятеро приемных детей свекрови женщины являются инвалидами с задержкой развития.

«Страшно было, — призналась Горбунова. — Дети плакали. На наших глазах на дороге загорелась фура. Дети видели, как из нее выбегали горящие люди».

Когда женщина с детьми доехали до Большесолдатского района, оказалось, что и он находится под обстрелом ВСУ. В результате россияне поехали в Курск, до которого добрались, не пострадав.

Ранее многодетный отец рассказал, что пробрался в обстреливаемую ВСУ Суджу и вывел оттуда жену, пятерых детей и женщину, которые не смогли сами эвакуироваться. В момент атаки Украины на регион мужчина работал на вахте в Москве. Когда он поехал к родным, въезд в город оказался закрыт. В результате россиянин пошел до Суджи пешком от расположенной на расстоянии около 10 километров Мартыновки, однако наткнулся на автоматчика обстреливавшего местность и столкнулся с беспилотниками. В город он попал только 8 августа.

О массированном ударе Украины по Курской области стало известно утром 6 августа. Сначала ВСУ обстреляли приграничную Суджу, после чего начали штурм государственной границы. В результате украинские военные заняли ряд российских населенных пунктов. Согласно последним официальным данным на 12 августа, жертвами атак стали 12 мирных жителей, еще 121 человек пострадал.