Москвичам пообещали возвращение июля

Синоптик Леус предсказал потепление в выходные в столице

В выходные, 17 и 18 августа, в столицу вернется июльская погода несмотря на небольшие дожди. Об этом в Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Уже днем в пятницу, 16 августа, воздух прогреется до плюс 23-25 градусов в Москве и плюс 21-26 градусов в Подмосковье. Таким образом температура окажется на уровне климатической нормы для этих дней августа.

В выходные прекратятся ночные похолодания. Температура в это время суток не будет опускаться ниже плюс 12-17 градусов, днем будет теплеть до плюс 22-27 градусов. Причиной таких перемен в погоде станет атлантический циклон, который выйдет на север Европейской России, накрывая столицу своим теплым сектором.

По словам синоптика Михаила Леуса, грядущая ночь на 16 августа окажется самой холодной за все лето. Столбики термометров в Москве будут держаться на отметках плюс 8-10 градусов, по области ожидается плюс 6-11 градусов.