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20:16, 15 августа 2024Экономика

Москвичей предупредили о самой холодной ночи

Синоптик Леус: в ночь на 16 августа в Москве ожидается плюс 10 градусов

Фото: Виталий Смольников / Коммерсантъ

В Москве на 16 августа ожидается самая холодная ночь с начала лета. Об этом у себя в Teleram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

В Москве ожидается плюс 8-10 градусов, по области — плюс 6-11 градусов, сообщил синоптик.

Ранее синоптики Росгидрометцентра сообщили, что в предстоящие выходные, 17 и 18 августа, в столичном регионе ожидается небольшое потепление и кратковременные дожди. В субботу, 17 августа, ночью переменная облачность, без осадков, в Москве — плюс 10-12 градусов, в центре города — плюс 14-16 градусов, по области — плюс 7-12 градусов. Днем облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, в Москве — плюс 25-27 градусов, по области — плюс 22-27 градусов. Ожидается юго-западный ветер скоростью 6-11 метров в секунду. В воскресенье, 18 августа, переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь. Ночью в Москве плюс 14-16 градусов, в центре города — плюс 17-19 градусов, по области — плюс 11-16 градусов. Днем в Москве ожидается плюс 25-27 градусов, по области — плюс 22-27 градуса. Ветер будет дуть западный, 5-10 метров в секунду.

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      Мария Черкасова
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