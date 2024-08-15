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18:12, 15 августа 2024Экономика

Москвичам рассказали о погоде в выходные

Гидрометцентр: в выходные в столице ожидаются тепло и дожди

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

В предстоящие выходные, 17 и 18 августа, в столичном регионе ожидается небольшое потепление и кратковременные дожди. Такой информацией поделились синоптики Росгидрометцентра.

Атлантический циклон будет вовлекать в столичный регион теплую воздушную массу с юго-запада, при этом атмосферный фронт циклона станет причиной кратковременных дождей.

В пятницу, 16 августа, ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью в Москве плюс 8-10 градусов, в центре города 12-14 градусов, по области 5-10 градусов. Днем в Москве ожидается плюс 23-25 градусов, по области плюс 20-25 градусов, ветер северо-западный 6-11 метров в секунду.

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В субботу, 17 августа, ночью переменная облачность, без осадков, в Москве плюс 10-12 градусов, в центре города плюс 14-16 градусов, по области плюс 7-12 градусов. Днем облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, в Москве плюс 25-27 градусов, по области плюс 22-27 градусов. Ожидается юго-западный ветер скоростью 6-11 метров в секунду.

В воскресенье, 18 августа, переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь. Ночью в Москве плюс 14-16 градусов, в центре города плюс 17-19 градусов, по области плюс 11-16 градусов. Днем в Москве ожидается плюс 25-27 градусов, по области плюс 22-27 градуса. Ветер будет дуть западный, 5-10 метров в секунду.

В понедельник и вторник, 19 и 20 августа, ожидаются переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью плюс 11-16 градусов, днем плюс 23-28 градусов, ветер юго-западный 3-8 метров в секунду.

Ранее синоптики предупредили о резком похолодании в столице в конце августа. Согласно прогнозам, днем в этот период воздух будет прогреваться не более чем до плюс 8-10 градусов.

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      Мария Черкасова
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