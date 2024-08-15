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14:59, 15 августа 2024Экономика

Москвичей предупредили о резком похолодании

В конце августа в Москве резко похолодает до плюс 8-10 градусов

Фото: Roman Denisov / Globallookpress.com

В конце августа в Москве резко похолодает, днем воздух будет прогреваться не более чем до плюс 8-10 градусов. Об этом жителей столицы со ссылкой на данные синоптиков предупредили «Известия».

По информации специалистов, в августе в Москве будет сохраняться теплая погода, однако время от времени будут идти дожди. Но в последние дни лета ситуация изменится — 30 и 31 августа температура опустится до показателей на восемь градусов ниже климатической нормы. В ночные часы столбики термометров покажут лишь плюс 6 градусов, а в дневные — 8-10.

Эксперты отметили, что в последние 10 лет конец лета обычно был теплым и солнечным, а средняя температура днем составляла около плюс 18 градусов.

Днем ранее стало известно, что в ближайшие выходные в столице ожидается жара.

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      Полина Кислицына
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