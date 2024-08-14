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12:44, 14 августа 2024Экономика

Москвичам назвали срок возвращения жары

Синоптик Позднякова: жара вернется в Москву на выходных

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Жара вернется в Москву на выходных. Срок возвращения такой погоды главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова назвала в разговоре с РИА Новости.

По словам синоптика, 17 и 18 августа температура приблизится к климатической норме. В субботу ночью в столице столбики термометров покажут минимум 13-15 градусов выше нуля, а в Подмосковье — 10-15 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 24-26 градусов. Ветер при этом будет юго-западным, не сильным, а осадков не ожидается, отметила Позднякова.

Что касается воскресенья, то температура ночью будет еще выше: в Москве плюс 15-17 градусов, в области — 12-17 градусов. «Дневная температура в городе где-то плюс 26-27 градусов, что для Москвы, для мегаполиса, подходит под категорию жаркая погода», — поделилась информацией специалист. При этом местами после полудня возможны небольшие осадки, заключила Позднякова.

Днем ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что купальный сезон в столице еще может возобновиться, если жаркая погода вернется и температура в 25-30 градусов тепла продержится пять дней.

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      Полина Кислицына
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