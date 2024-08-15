На Западе признали соучастие США в атаке ВСУ на Курскую область

Экс-советник Госдепа Карден: США дали Украине согласие на атаку Курской области

Вашингтон одобрил атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область и предоставил финансовую поддержку. Такое мнение выразил бывший советник в двухсторонней российско-американской президентской комиссии при Госдепартаменте США Джеймс Карден, его слова приводит The American Conservative.

«Киев не смог бы совершить вылазку под Курском без одобрения и материальной поддержки Вашингтона. Таким образом, США и Европа рассматриваются как соучастники атаки на российские территории», — отметил экс-советник.

По мнению Кардена, решение президента Украины Владимира Зеленского «в очередной раз показало Москве, что в Киеве не с кем вести переговоры». Он добавил, что атака ВСУ лишь продлит боевые действия.

Ранее Карден заявил, что вылазка ВСУ в Курской области не имеет смысла, так как Киев проигрывает в конфликте.