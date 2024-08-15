Налоговая заблокировала счета компании солиста Uma2rman

Shot: ФНС заблокировала счета компании солиста Uma2rman Кристовского из-за долга

Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала счета компании солиста музыкальной группы Uma2rman Владимира Кристовского. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Отмечается, что в 2022 году музыкант учредил ООО «Ума», чтобы заняться ресторанным бизнесом, но затем его планы изменились. При этом, по данным канала, Кристовский не стал закрывать компанию. В результате в налоговую не были вовремя предоставлены декларации, и образовался долг размером в 390 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что российская певица Глюкоза (настоящее имя — Наталья Чистякова-Ионова) погасила долг перед ФНС — сумма выплат составила почти 263 тысячи рублей.